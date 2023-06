Die Karosserie eines Porsche 964 Carrera haben Beamte einer Lindauer Zoll-Kontrolleinheit am Freitag auf der Autobahn 96 bei Sigmarszell sichergestellt. Den Beamten war die Karosserie aufgefallen, die auf einen Anhänger geladen war, wie das Hauptzollamt Ulm am Dienstag in einer Pressemitteilung schrieb.

„Aus Zeitgründen“ nicht am Zoll angemeldet

Bei der Kontrolle stellte die Zollstreife fest, dass zwei Männer die Karosserie in der Schweiz gekauft hatten. Sie wollten mit ihrer Ladung nach Polen fahren, hatten aber die Einfuhr in die Europäische Union nicht am Zoll angemeldet – „wohl aus Zeitgründen“, wie es in der Mitteilung heißt.

Da die Männer die fälligen Einfuhrabgaben von rund 7300 Euro nicht zahlen konnten, stellen die Zöllner

die Karosserie sicher. Gegen die Männer, beide 39 Jahre alt, wird nun im Rahmen eines Steuerstrafverfahrens

ermittelt.

Ferrari-Schmuggel aus der Schweiz

Ende Mai erst hatte eine Zollstreife zwei Männer aus Griechenland beim Schmuggel eines Ferrari F430 Spider erwischt. Die beiden hatten laut Mitteilung des Zolls das Auto für umgerechnet rund 30.000 Euro in der Schweiz gekauft und wollten es nach eigenen Angaben zu einem Bekannten nach München bringen. Der 54-jährige Fahrer hatte den Sportwagen bei der Einreise in die EU allerdings nicht dem Zoll gemeldet.