Am Nachmittag des 27. September wurde der Mann zuletzt bei einem Lebensmitteldiscounter in Meersburg gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Sein Umfeld ist besorgt, denn seine persönlichen Gegenstände ließ der Mann in seiner Unterkunft zurück.

So schilderte es ein Sprecher der Polizeidirektion in Ravensburg. Er bestätigte, dass deshalb ein Polizeihubschrauber im Einsatz war. Am Mittwochabend, aber auch in den Mittagsstunden des Donnerstags flog man über Meersburg einen Sucheinsatz. Auch Suchhunde seien im Einsatz, bislang ohne Erfolg.

Noch keine förmliche Öffentlichkeitsfahndung

Der Hubschrauber war in der Öffentlichkeit aufgefallen, und so wurde der Fall bekannt. Von sich aus startete die Polizei bislang noch keine Öffentlichkeitsfahndung, berichtete der Polizeisprecher. Das könne noch folgen, allerdings müssten zuvor gewisse Regularien beachtet werden, denn es handle sich bei der vermissten Person um einen ausländischen Erntehelfer.

Zu den persönlichen Merkmalen des Mannes, die bei seinem Auffinden helfen könnten, könne er deshalb bislang keine Angaben machen. Der Polizeisprecher sagte aber, dass der Erntehelfer in einem Weingut beschäftigt war und sich die Suche auf den Bereich Meersburg konzentriert.