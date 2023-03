Das Polizeipräsidium Ravensburg warnt vor einer Betrugsmasche, bei der es die Betrüger nicht unmittelbar auf das Geld ihrer Opfer, sondern vielmehr auf deren Daten abgesehen haben.

Angebliches KfW-Förderprogramm

Mit einer E-Mail, die mit einem angeblichen Förderprogramm der KfW-Bank für „Inflationsschutz“ wirbt, locken die Täter ihre Opfer und nutzen deren Angst vor steigenden Kosten aus, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Über einen Link gelangen die Empfänger auf eine Homepage, die der der KfW-Bank täuschend ähnlich sieht.

Mehrere Menschen aus dem Bodenseekreis sind in den vergangenen Wochen dem verlockenden Angebot auf den Leim gegangen und haben auf der Internetseite ihre persönlichen Daten eingegeben. Diese Daten werden von den Gaunern in der Folge für Identitätsdiebstahl genutzt.

Die Polizei rät zur Vorsicht bei noch so verlockenden Angeboten: seriöse Kreditinstitute werden Sie niemals per E-Mail auffordern, vertrauliche Daten per Link einzugeben, schreibt die die Polizei und rät: „Folgen Sie daher keinen Links aus der E-Mail und öffnen Sie keine Anhänge!“ Betroffene sollten umgehend Anzeige bei der Polizei erstatten.