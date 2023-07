Durch betrügerische Cybertrading-Plattformen haben in den vergangenen Wochen etliche Menschen aus der Region Geld verloren. Manche Opfer seien in den finanziellen Ruin getrieben worden, teilt das für den Bodenseekreis sowie die Landkreise Ravensburg und Sigmaringen zuständige Polizeipräsidium Ravensburg mit. In Einzelfällen sei es zu Schäden im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich gekommen.

Anfangs geht es um „nur“ 250 Euro

Ganz harmlos und mit einem Einsatz von „nur“ 250 Euro versprechen Werbeanzeigen in den sozialen Medien und im Internet eine sichere Geldanlage, beschreibt die Polizei. Bilder von angeblich für die Anlage werbenden Prominenten sollen dabei Seriosität vermitteln. Nach einem Klick und der Eingabe von persönlichen Daten nehme das Spiel der Betrüger seinen Lauf.

Betrugsmasche Horrorunfall, Fahrerflucht, Gefängnis: So erlebt ein Überlinger einen Schockanruf Das könnte Sie auch interessieren

„Meist dauert es nicht lange, bis sich ein vermeintlicher Finanzberater meldet – und eine vertrauensvolle, intensive Einzelbetreuung verspricht“, so die Polizei. „Die psychologisch exzellent geschulten ‚Finanzberater‘ versuchen, das Vertrauen ihrer Opfer zu erlangen und sie so zu weiteren Geldanlagen mit verführerisch hohen Renditen zu bewegen.“

Gefälschte Plattform zeigt hohe Renditen an

So freundlich sie wirken: In Wirklichkeit sind laut Polizei jedoch skrupellose Betrüger aus großen Callcentern am Telefon. Es werde immer mehr Druck ausgeübt, und den Opfern Zugriff auf ein angebliches Handelskonto gewährt, auf dem hohe Renditen ersichtlich sind – das aber gefälscht ist. Für Auszahlungen müssen zunächst vermeintliche Steuern, Gebühren und sonstige Kosten beglichen werden. Oft werden die Opfer auch dazu überredet, eine Fernwartungssoftware zu installieren, um hierdurch weitere Geldanlagen in Kryptowährungen zu tätigen, warnt die Polizei weiter. Nun haben die Betrüger den vollen Online-Zugriff auf sämtliche Konten.

Salem Senior surft auf Erotik-Seite und wird Opfer von Betrügern Das könnte Sie auch interessieren

Schnell sitzen die Opfer in der Schuldenfalle, aus der es keinen Ausweg gibt, führen die Ermittler aus. Wenn die Betrogenen merken, dass sie ihr Erspartes verloren haben, kommt oftmals ein noch vermeintlicher Helfer ins Spiel, der den Gesamtverlust aber letztlich noch weiter in die Höhe treibt. „Am Ende bleibt meist nur noch der Gang zur Polizei und zum Schuldnerberater.“

Kripo warnt: „Niemand hat Geld zu verschenken!“

Diese Betrugsmasche kann laut Kriminalpolizei Menschen aus allen Gesellschaftsschichten treffen. Die Empfehlung der Ermittler: „Seien Sie aufmerksam und vertrauen Sie nicht blind den Angeboten und Versprechen im Internet oder am Telefon. Denken Sie immer daran: Niemand hat Geld zu verschenken!“ Renditen, die über dem marktüblichen Niveau liegen, sollten stets misstrauisch machen. Informationen zu dieser und weiteren Betrugsmaschen: www.polizei-beratung.de