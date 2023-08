Beschäftigte im öffentlichen Dienst werden laut Beamtenbund immer häufiger angegriffen oder bedroht. Laut einer aktuellen Studie sinkt das Vertrauen in die Fähigkeit des Staates. 80 Prozent der Befragten stellen zudem fest, dass der Umgang der Menschen untereinander rücksichtsloser wird. Den Ärger bekämen oftmals Beschäftigte des öffentlichen Dienstes zu spüren, kritisiert Ulrich Silberbach, Vorsitzender des Beamtenbundes DBB. Denn immer mehr Menschen reagieren an ihnen – als Repräsentanten des Staates – ihren Frust ab.

Anstieg um fast 42 Prozent

Mehr als die Hälfte (54 Prozent) sei im Dienst schon beschimpft, bedroht oder tätlich angegriffen worden, so die Ergebnisse der Studie. Bei Polizisten sind es sogar 64 Prozent. Auch in der Region ist die Zahl dieser Fälle zuletzt stark angestiegen. Beim Polizeipräsidium Ravensburg, dessen Zuständigkeitsbereich neben dem Bodenseekreis die Landkreise Ravensburg und Sigmaringen umfasst, war die Zahl auf einen neuen Höchststand geklettert. In der Statistik 2022 sind 379 Fälle von Gewalt gegen Polizisten dokumentiert. Ein Anstieg um 41,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Blick in die Statistik Gezählt wurden im vergangenen Jahr beim Polizeipräsidium Ravensburg 160 tätliche Angriffe, 122 Fälle von Widerstandshandlungen, 45 Körperverletzungen und ebenso viele Bedrohungen, sechs Nötigungen und eine sexuelle Belästigung. Deutliche Zunahmen gibt es laut Statistik bei den tätlichen Angriffen, Bedrohungen und Widerstandshandlungen. Ein Anstieg ist dabei vor allem im Landkreis Ravensburg sowie im Bodenseekreis zu verzeichnen. Etwa zwei Drittel der Tatverdächtigen waren alkoholisiert. Etwa 75 Prozent sind der Polizei bereits bekannt. Einen Grund für die Zunahme der Gewaltdelikte gegen Polizisten sieht das Präsidium in gesellschaftlichen Entwicklungen. Diese gingen mit einer „zunehmend kritischen Einstellung gegenüber staatlichen Institutionen und teilweise auch der Polizei einher“.

Einer, der diese Entwicklung zu spüren bekommt, ist Julian Keser. Der 33-Jährige ist seit Frühjahr 2020 beim Polizeirevier Überlingen im Streifendienst tätig. „Wir merken in unserem Arbeitsalltag, dass ein Teil der Gesellschaft zunehmend gegen staatliches Handeln aufbegehrt“, sagt er im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Das bekommt auch die Polizei zu spüren. Neu sei dabei: „Das geht inzwischen nicht mehr nur gegen die Institution, sondern auch gegen die Person in Uniform.“ Es schlage einem teilweise „wirklich Hass entgegen“, sagt er. Auch Polizeisprecher Oliver Weißflog macht deutlich: „Die Polizei wird nicht mehr von jedem anerkannt.“

Unbeteiligte mischen sich ein

„Von Bullenschwein bis ACAB – all cops are bastards – wird uns bei polizeilichen Maßnahmen alles Mögliche entgegengeschleudert“, sagt Julian Keser. Immer häufiger würden sich dabei auch Umstehende einmischen. „Wir kontrollieren beispielsweise zwei Personen, weil diese im Straßenverkehr auffällig geworden sind. Plötzlich kommen Menschen dazu, solidarisieren sich mit den Kontrollierten. Sie wissen nicht, warum wir die Kontrolle durchführen, kennen die Vorgeschichte nicht, unterstellen uns aber rechtswidriges Handeln oder im Falle von polizeilichen Zwangshandlungen gar Gewaltbereitschaft.“

Ein Kollege eines anderen Reviers sei in einer solchen Situation unvermittelt von der Seite angesprungen worden. „So etwas ist schwer vorherzusehen“, sagt Julian Keser. Immer wieder werden Beamte bei Angriffen im Dienst verletzt. Laut Oliver Weißflog kommt es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg sicher einmal im Monat vor, dass ein Polizist nach einem Angriff oder einer Widerstandshandlung dienstunfähig ist. „Das muss nicht immer mit einem langen Krankenhausaufenthalt verbunden sein, das kann auch mal eine Zerrung oder andere Verletzung sein.“

Oliver Weißflog, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg | Bild: Hilser, Stefan

Die Mehrheit der Angreifer befinde sich in einer psychischen Ausnahmesituation oder sei alkoholisiert, zeigen die Statistiken. Das bestätigt auch Streifenpolizist Julian Keser. Mit welchem Gefühl geht er angesichts der aktuellen Entwicklungen auf die Straße? „Wir sind uns der Risiken, die dieser Beruf mit sich bringt, natürlich bewusst“, macht der Polizist deutlich. In Ausbildung und Studium werde man darauf vorbereitet. „Bei Kontrollen haben wir unsere Umgebung im Blick: Steht da jemand, kommt da jemand auf uns zu?“

Man sei vorsichtig, wahre Distanz. „Gleichzeitig zeige ich dem Gegenüber Grenzen auf, mache Konsequenzen deutlich“, betont der Polizist. Nach der Schicht setzen sich die Teams zusammen, tauschen sich aus, bringen auch schwierige Einsätze zur Sprache. Bei Beleidigungen, Angriffen oder Bedrohungen können Beamte zudem die Unterstützung eines Restitutors in Anspruch nehmen.

Polizei nicht unter Generalverdacht stellen

Dass manche Menschen der Polizei zunehmend mit Misstrauen begegnen statt Vertrauen in sie zu setzen, hält Oliver Weißflog für eine bedenkliche Entwicklung. „Das frustriert sicherlich auch einige Kollegen“, glaubt er. DBB-Chef Silberbach fordert nach der Vorstellung der Studienergebnisse ein klares Bekenntnis zum öffentlichen Dienst. So dürften Polizisten nicht permanent unter Generalverdacht gestellt werden, wenn sie in bestimmten Situationen auch Gewalt anwenden müssten. Schließlich liege das Gewaltmonopol beim Staat.