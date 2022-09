Unter anderem wegen Delikten gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt die Polizei gegen eine 23-Jährige und ihren 27 Jahre alten Begleiter. Die Frau war am Sonntagmorgen kurz vor 7 Uhr mit ihrem Wagen in der Jahnstraße unterwegs, als sie dort eine Kontrollstelle erkannte. Sie bog daraufhin kurzerhand in einen Hinterhof ab, schreiben Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Ravensburg in einem gemeinsamen Pressetext.

Dort wurde sie von Polizisten gestellt, als sie mit ihren Begleitern gerade dabei war, aus dem Wagen auszusteigen. Da sich deutliche Anzeichen auf eine Drogen- und Alkoholbeeinflussung bei der Frau ergaben, musste sie die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Klinikum begleiten. Ein Atemalkoholtest bei der Frau hatte zuvor knapp zwei Promille ergeben. Ihren Führerschein gab die Frau freiwillig ab.

Kokain und Stichwaffen in der Wohnung

Bei der Überprüfung eines 27 Jahre alten Begleiters der Frau fanden die Beamten mehrere kleine Tütchen mit Kokain. Bei einer von der Staatsanwaltschaft angeordneten Durchsuchung der Wohnung des Mannes fand die Polizei Stichwaffen sowie eine größere Menge Kokain, die sichergestellt wurde.

Während auf die junge Fahrerin nun Anzeigen wegen Rauschgiftbesitzes und Fahrens unter Drogen- und Alkoholeinwirkung zukommen, muss sich der 27-Jährige wegen des Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. Er wurde vorläufig festgenommen und am Montag beim Amtsgericht vorgeführt. Dort wurde Haftbefehl gegen den 27-Jährigen erlassen. Er befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.