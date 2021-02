Bawü-Check: Viele Menschen im Südwesten wünschen sich laut Umfragen mehr Sichtbarkeit von Polizeibeamten in ländlichen Regionen. Sie fordern auch mehr Personal sowie eine bessere Ausrüstung der Beamten. Wie ist die Polizei im Bodenseekreis in diesen Bereichen aufgestellt? Und wo gibt es möglicherweise Nachbesserungsbedarf? Oliver Weißflog, Sprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg, gibt dem SÜDKURIER dazu Auskunft.

Die Menschen im „Ländle“ wollen mehr Polizisten in der Öffentlichkeit sehen. Nicht nur Bewohner in Großstädten haben dieses Bedürfnis – auch Menschen in ländlich geprägten Regionen, wie dem Bodenseekreis. Das besagt das Ergebnis