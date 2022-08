Bodensee vor 5 Stunden

Polizei erwischt knapp 4500 Raser in der Region – 131 Fahrer sind ihren Führerschein los

Das Polizeipräsidium Ravensburg beteiligt sich an einer europaweiten Aktion, bei der für eine Woche Raser im Fokus stehen. Auch in der Region müssen in der Folge etliche Autofahrer ihren Führerschein zeitweise abgeben.