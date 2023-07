Mehr als 300 Tonnen Fremdstoffe landen im Bodenseekreis jedes Jahr in der Biomülltonne – Tendenz steigend. Gleichzeitig wurden in der Düngemittelverordnung die Grenzwerte für die Kontaminierung von Kompost & Co verschärft. Das stellt den Landkreis vor Probleme.

„Wir haben irgendwann das Problem, dass wir den Biomüll nicht mehr als Gärsubstrat oder Biomüll in der Landwirtschaft ausbringen können, dann bleibt nur noch die Verbrennung“, erklärt Markus Könninger, Technischer Leiter der Biogasanlage in Amtzell, wo der im Bodenseekreis gesammelte Bioabfall verwertet wird. „Für uns ist Biomüll Rohstoff“, sagt Finanzdezernent Uwe Hermanns und erklärt weiter: „In der Verwertungsanlage wird das Gas aus Biomüll genutzt um Strom zu erzeugen, es wird Wärme erzeugt und es entstehen Kompost und Flüssigdünger. Mit dem Strom werden 2000 Haushalte versorgt, mit der Wärme wird das Werk in Amtzell betrieben und Flüssigdünger und Kompost wandern in die Gärten und auf die Felder, um diese weiter nutzbar zu halten.“

Müllwerker haben am Samstag auf dem Gelände vom Entsorgungszentrum Friedrichshafen-Weiherberg einen exemplarischen Müllhaufen aufgeschüttet, um zu zeigen, wieviel Kunststoff, Glas und Plastik tatsächlich in den Biomülltonnen landet. „Und es wird immer mehr“, bestätigt Stefan Stoeßel, Leiter des Abfallwirtschaftsamtes. Um die Bürger zu sensibilisieren hat sich der Landkreis jetzt der bundesweiten Kampagne „Wir für Bio“ für sauberen Biomüll angeschlossen und die Müllfahrzeuge großflächig mit Plakaten beklebt. Das soll helfen, Bürger von Fehlwürfen abzuhalten.

„Das größte Problem sind die Plastiktüten und vor allem kompostierbare Plastiktüten, denn sobald der Zersetzungsprozess beginnt, bekommt man die nicht mehr heraus und am Ende des Zersetzungsprozesses steht nämlich nicht biologischer Abbau sondern zersetztes Mikroplastik, das wiederum in die Nahrungskette gelangt“, sagt Uwe Hermanns. Was Plakate nicht bewirken, kann vielleicht durch verstärkte Biomüllkontrollen erreicht werden. Sichten die Müllwerker mehrfach Fremdstoffe darin, wird eine Tonne nicht mehr geleert. Der Inhalt muss dann vom Nutzer persönlich sortiert werden. Will der Betroffene das nicht, kann man den kontaminierten Biomüll nur noch kostenpflichtig als Restmüll entsorgen.