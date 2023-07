Wer eine Busfahrt plant, wirft zuvor am besten einen schnellen Blick auf die Webseite des Verkehrsverbunds Bodensee-Oberschwaben (Bodo). Dieser kündigte am Freitag an, dass es ab sofort auf einigen Linien im Regionalbusverkehr entlang des Bodensees und nach Heiligenberg zu Angebotseinschränkungen kommt. Grund hierfür sei laut dem Betreiber, der Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB), eine kurzfristig aufgetretene Fahrpersonalknappheit bei Partnerunternehmen.

Auf diesen Linien gibt es Ausfälle

Auf der Seelinie 7395 zwischen Friedrichshafen, Überlingen und Bodman-Ludwigshafen fallen zwischen montags bis freitags in beiden Fahrtrichtungen einzelne Kurse aus. Durch den 15-Minuten-Takt gibt es den Bodo-Angaben zufolge dennoch alternative Fahrmöglichkeiten.

zwischen Friedrichshafen, Überlingen und Bodman-Ludwigshafen fallen zwischen montags bis freitags in beiden Fahrtrichtungen einzelne Kurse aus. Durch den 15-Minuten-Takt gibt es den Bodo-Angaben zufolge dennoch alternative Fahrmöglichkeiten. Beim Städteschnellbus 7394 zwischen Friedrichshafen und Konstanz werden an Wochenenden, samstags und sonntags, einige Fahrten gestrichen werden. Alternativ kann hier die die Linie 7395 zwischen Friedrichshafen und Meersburg genutzt werden, rät der Verkehrsverbund, nach einem Umstieg auf die Fähre gehe es in Konstanz mit der Stadtbuslinie 1 weiter bis zum Stadtzentrum. Für die Fährfahrt und den Konstanzer Stadtbus sind allerdings gegebenenfalls separate Fahrscheine zu lösen. Weiter sei ein Umstieg an der Haltestelle Meersburg Kirche auf die Regiobuslinie 700 möglich.

Die Regionalbuslinie 7379 zwischen Überlingen und Heiligenberg wird sonntags nur alle zwei Stunden statt im Stundentakt bedient.

Wegen der Kurzfristigkeit werden die Änderungen dem Pressetext zufolge erst Anfang August in den Fahrplanauskunftssystemen angezeigt. Eine Übersicht der Fahrtausfälle ist jedoch unter www.bodo.de zu finden.