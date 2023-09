Erschöpft, aber glücklich kam Patricia Springmann am Samstag nach vier Stunden und 20 Minuten in Romanshorn an. Mit ihren 13 Jahren ist sie die jüngste Schwimmerin, die die elf Kilometer lange Seequerung ab Friedrichshafen geschafft hat.

Morgens um 7 Uhr geht es in Friedrichshafen los

„Ein bisschen nervös bin ich schon“, sagte Patricia morgens um 7 Uhr im Häfler Strandbad. Aber jetzt freue sie sich, dass es endlich losgehe. Bereits als Elfjährige hat das Mädchen aus Hausen im Wiesental (Kreis Lörrach) ebenfalls als jüngste Schwimmerin den Zürichsee auf einer Länge von zweieinhalb Kilometern durchquert. „Vorbereitet habe ich mich mit Einheiten von zwei bis drei Kilometern“, berichtet sie. Ansonsten trainiere sie jede Woche bei der DLRG in Schopfheim.

Bei der langen Distanz zwischen Friedrichshafen und Romanshorn hatte Patricia ein Begleitboot mit ihrem Vater Thorsten Springmann, Patrick Boche vom Verein Bodensee Openwater und einem Mann vom DRK neben sich. „Das gibt mir Sicherheit“, meinte sie kurz vor dem Start. Sie rechne damit, bis zum Ziel fünf Stunden im Wasser zu sein. „Aber für mich ist die Hauptsache, dass ich ankomme.“ Vor sechs Jahren ist die Distanz bereits einem 13-jährigen Schweizer gelungen. „Jüngere schaffen es nicht, da ist die Auskühlungsgefahr zu hoch“, erklärt Boche.

„Ich werde kraulen und nur zwischendurch zur Entlastung Brustschwimmen“, so ihr Plan. In die Rückenlage wechsle sie nur, um zu trinken oder einen Schokoriegel zu essen. Papa Thorsten, selbst aktiver Schwimmer, plant, hin und wieder zu seiner Tochter ins Wasser zu kommen, um sie zu motivieren. „Mach es so wie gestern, schön lange Züge nach vorne“, gibt er seiner Tochter nach einer Umarmung mit auf den Weg.

40 Minuten schneller als gedacht, jedoch mit Krämpfen, kam Patricia Springmann im Romanshorn an. „Zwischendurch hatte ich ein kleines Tief, aber als ich den Steg des Strandbads sah, hat das nochmals Kraftreserven freigelegt“, schildert sie nach ihrer glücklichen Ankunft.