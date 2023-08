Vorarlberg vor 3 Stunden Passanten beleben 76-Jährige nach Badeunfall im Bodensee wieder Eine Schwimmerin ist Dienstagmorgen im Bereich des Steinstrands in der Nähe des Sporthafens in Bregenz verunglückt. Passanten retteten die Frau, die anschließend in eine Klinik gebracht wurde.

Bei Bregenz geriet eine Schwimmerin am Dienstagmorgen in Not. (Archivbild) | Bild: Santini, Jenna