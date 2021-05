Friedrichshafen vor 4 Stunden

Partyboot wird nicht zum Modellprojekt – Veranstalter ist für den Sommer dennoch optimistisch

Das Land macht den Weg für weitere Modellprojekte in Baden-Württemberg frei. 19 Versuche können an den Start gehen, um in verschiedenen Sparten Konzepte für eine Zukunft mit weiter gesunkenen Corona-Zahlen zu erproben. Das Partyboot vom Bodensee ist nicht darunter.