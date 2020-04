103 985 Ankünfte und 286 013 Übernachtungen hat das Statistische Landesamt im April 2019 für den Bodenseekreis verzeichnet. In diesem Jahr kommen aufgrund der Corona-Pandemie hingegen praktisch alle Urlaubspläne zum Erliegen. Auch in der Region haben sich Touristiker daher auf schwierige Zeiten eingestellt.

„Gesundheit geht auf jeden Fall vor“, macht Ute Stegmann, Geschäftsführerin der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT), deutlich. Die Touristiker und Gastgeber am See seien sich der Verantwortung bewusst. „Wir vertrauen darauf, dass die Verantwortlichen die richtigen Schritte in die Wege leiten“, betont Ute Stegmann.

Später Termin und bestes Wetter

Das Ostergeschäft am Bodensee sei in normalen Jahren sehr davon abhängig, wie früh oder spät die Feiertage im Jahr liegen. Durch den späten Termin sowie schönstes Frühlings- und Ausflugswetter wäre es für den Tourismus am Bodensee ein Ostern gewesen, „wie man es sich wünschen würde“, glaubt Stegmann. Nach dem Ausfall des Ostergeschäfts blickt die DBT-Chefin jetzt auf die Pfingst- und Sommerferien. „Pfingsten ist der nächste wichtige Termin für die Tourimusbetriebe am See“, betont Stegmann.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte zuletzt davon abgeraten, bereits den Sommerurlaub zu buchen. Verlässliche Vorhersagen seien wegen Corona derzeit nicht möglich. Was glaubt die DBT-Chefin, reisen die Touristen an Pfingsten oder in den Sommerferien wieder an den See, sollten die Corona-Regelungen bis dahin gelockert werden? „Das ist schwer abzuschätzen, wie die Menschen dann reagieren werden“, sagt Stegmann.

Kommen die Touristen nach der Krise wieder?

Sie gehe davon aus, dass die Touristen gerne wieder kommen werden, aber derzeit könne man nur spekulieren. Carsten Holz, Geschäftsführer der Lindau Tourismus und Kongress GmbH, rechnet damit, „dass nach dem Ende des Lockdowns der Deutschlandtourismus an Bedeutung gewinnen wird – die Menschen werden eher Kurzurlaube in der Nähe als kostspielige Fernreisen unternehmen“.

Die DBT weist darauf hin, dass man die Tourismusbetriebe mit dem Kauf eines Gutscheins unterstützen kann. Informationen: www.echt-bodensee.de/zusammenhalten