Umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Kempten und der Kriminalpolizeiinspektion (KPI) Kempten gegen einen Drogenring im Allgäu zeigen Erfolg: Seit Beginn des Ermittlungsverfahrens im November 2021 konnten acht Tatverdächtige inhaftiert, 44 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt und etwa 37 Kilogramm Rauschgift beschlagnahmt werden.

Das Verfahren richtet sich gegen zahlreiche Beschuldigte aus dem Bereich Kempten, Memmingen, Lindau und Vorarlberg. Den Tatverdächtigen wird Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Kempten und der KPI Kempten.

Ermittlungen gegen 25-jährigen Haupttäter aus Dornbirn

Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 25-jährigen Mann als Haupttäter. Der Mann war in Dornbirn in Österreich gemeldet und handelte über einen längeren Zeitraum in erheblichem Maß mit Marihuana und Kokain. Der 25-Jährige wurde wegen eines Europäischen Haftbefehls des Amtsgerichts Kempten in die Justizanstalt Feldkirch gebracht und befindet sich in Auslieferungshaft.

Angefangen hatten die Festnahmen und Durchsuchungen am 24. Februar. An diesem Tag wurden zwei Männer bei der Einreise von Österreich nach Deutschland mit etwa 300 Gramm Kokain festgenommen. Das Kokain bezogen sie offenbar von dem 25-jährigen Mann aus Dornbirn. Im Zuge der Festnahme der zwei Männer am 24. Februar konnten bei Durchsuchungen im Bereich Kempten weitere Drogen sichergestellt werden: circa 1,5 Kilogramm Marihuana sowie etwa 750 Gramm Amphetamin.

Durchsuchungen am 27. April: Kokain, Cannabis, Waffen, Bargeld und mehr

Weitere Festnahmen und Hausdurchsuchungen gab es schließlich am 27. April bei einer gemeinsamen Aktion in Deutschland und Österreich. Dabei wurde der 25-jährige Haupttäter in Österreich festgenommen, sechs Durchsuchungen fanden im Großraum Bregenz und Dornbirn statt.

Bei den Durchsuchungen konnten geringe Mengen Kokain und Cannabis, verschiedene – zum Teil im legalen Besitz befindende – Schusswaffen, eine größere Summe Bargeld, mehrere Autos, ein Motorrad der Marke Harley Davidson und eine hochwertige Uhr der Marke Rolex sichergestellt werden.

Im Rahmen der groß angelegten Aktion im April fanden neben den Durchsuchungen in Österreich auch 14 Durchsuchungen in Deutschland statt. Dabei konnten die Beamten 32 Kilogramm Marihuana, 200 Gramm Kokain, geringe Mengen Ecstasy und Heroin, mehrere Faustfeuerwaffen und eine größere Menge Bargeld sicherstellen. Weiter wurden vier Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Sie befinden sich seitdem – nach Vorführung beim Amtsgericht Kempten – in Untersuchungshaft.

Dritte Aktion der Polizei mit 22 Durchsuchungen im Mai

Ein dritter groß angelegter Durchsuchungseinsatz fand am 4. Mai mit Unterstützung der Bayerischen Bereitschaftspolizei und der Zentralen Einsatzdienste Neu-Ulm und Kempten statt. Gemeinsam konnten die Beamten zeitgleich 22 Durchsuchungen bei insgesamt 16 Tatverdächtigen organisieren.

Bei einem der Tatverdächtigen, gegen den bereits ein Haftbefehl vorlag, wurden etwa 900 Gramm Marihuana sichergestellt. Bei den weiteren Durchsuchungsmaßnahmen konnten etwa 400 Gramm Marihuana, 20 Gramm Amphetamin, geringe Mengen Kokain und Heroin sowie 10.000 Euro Bargeld aufgefunden werden.

Zusammenfassend führten die bisherigen gemeinsamen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Feldkirch, der Polizei und dem Landeskriminalamt Vorarlberg zur Inhaftierung von acht Menschen. Ein weiterer wesentlicher Baustein bei den Ermittlungen sei auch die Kooperation mit der Kriminalpolizeidirektion Waiblingen gewesen. Die weiteren Ermittlungen werden nun durch die KPI Kempten unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten geführt.