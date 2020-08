Friedrichshafen vor 1 Stunde

Orangene Karte für den Bodensee-Airport: Studie untersucht Wirtschaftlichkeit, Konnektivität und Klimalast

In einer Studie hat der Bund für Umwelt und Naturschutz 14 Regionalflughäfen im Land untersucht – auch den Bodensee-Airport in Friedrichshafen. Dabei schneidet der Flughafen nicht besonders gut ab. Was der Airport zu den Ergebnissen sagt.