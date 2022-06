Bei einem Angriff mit einem Messer ist am späten Sonntagabend in einer Asylbewerberunterkunft in der Argenstraße in Kressbronn eine Person getötet worden. Mindestens fünf weitere Menschen wurden teils schwer verletzt. Das berichten die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Polizeipräsidium Ravensburg am Montagmorgen in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Den bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge soll kurz vor 22 Uhr ein 31-jähriger Bewohner der Unterkunft an mehreren Zimmern geklopft und im weiteren Verlauf wahllos auf Anwesende eingestochen haben.

Festnahme vor dem Gebäude

Mehrere Polizeistreifen rückten an. Der Tatverdächtige sei vor dem Gebäude widerstandslos festgenommen worden, so die Schilderungen von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Mehrere Opfer in kritischem Zustand

Zur Versorgung der Verletzten und zur Betreuung der weiteren Bewohner war neben der Feuerwehr eine Vielzahl von Einsatzkräften des Sanitätsdienstes vor Ort. Einer der Schwerverletzten wurde nach notärztlicher Erstversorgung mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, die anderen, deren Gesundheitszustand in der Nacht ebenfalls teilweise als kritisch eingestuft wurde, wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken eingeliefert.

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei vor der Unterkunft. | Bild: Stefan Hilser

Spurensicherung vor Ort

Die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen hat die Ermittlungen zum Tathergang übernommen. Die Hintergründe zur Tat seien aktuell noch unklar. Spezialisten der Kriminaltechnik haben bis zum frühen Montagmorgen Spuren am Tatort gesichert.