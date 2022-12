„Oh, das ist aber ein außergewöhnlich schöner Baum! So üppig gewachsen, so schön grün! Und schau dir diese besonders runden Christbaumkugeln an!“ Mit Sätzen wie diesen wird in den kommenden Tagen in vielen Wohnzimmern der Region wieder die Schönheit des geschmückten Christbaums gepriesen. Beim Loben dürfen Freunde, Nachbarn und Bekannte bei diesem Brauch gern hemmungslos übertreiben, negative Seiten müssen sogar zwingend beschönigt, die besonderen Vorzüge eines Christbaums in sämtlichen Facetten gewürdigt werden. Im Gegenzug wird vom Gastgeber etwas Hochprozentiges ausgeschenkt.

Bei einer eindrucksvollen Nordmanntanne oder der üppig geschmückten Blaufichte geht das Loblied locker über die Lippen, bei einer schiefen Fichte oder der auf den letzten Drücker besorgten Tanne mit unzähligen kahlen Stellen müssen Christbaumlober schon ihr ganzes Talent unter Beweis stellen. Dem dürren Gerippe wird da Charakter zugesprochen, die schiefe Variante als besonders individuell und natürlich gepriesen. Und dann sind da noch die Weihnachtsbäume aus Plastik. Dank kreativer Nachbarn oder Freunde verströmen die in besagten Lobeshymnen gar würzigen Tannenduft.

Die Kolumne In unserer wöchentlichen Kolumne schreiben wir über die kleinen Themen des Alltags, notieren Beobachtungen am Rande, die wir Ihnen aber nicht vorenthalten wollen. Mal lustig, mal nachdenklich, aber auch nicht immer ganz ernst gemeint.

Während also selbst mittelmäßige Varianten zur Weihnachtszeit in ihrer ganzen vermeintlichen Pracht gelobt werden, hat es ein kleines Plastikbäumchen auf andere Art zu bescheidenem Ruhm gebracht. Einst aus dem Sperrmüll gerettet, hat es – mit Christbaumkugeln, zu kurzer Lichterkette und ordentlich Lametta versehen– inzwischen eine zweite Heimat in einem Büro gefunden. Doch anders als bei seinen Artgenossen in den heimischen Wohnzimmern kommt hier keiner zum Loben vorbei. Vielmehr hat das weiße Plastikbäumchen auf andere Weise von sich Reden gemacht.

Statt eindrucksvoller Nordmanntanne oder üppig geschmückter Blaufichte sorgt dieses Plastikbäumchen für Gesprächsstoff. | Bild: Wieland, Fabiane

„Ich wollte auch mal diesen außergewöhnlich hässlichen Baum sehen, der bei euch stehen soll“, kommentieren Kollegen, wenn sie das Büro betreten und vor ihm stehen. Selbst dem kreativsten Kopf fällt da nichts mehr ein, um über die vermeintliche Schönheit eines solchen Christbaums zu philosophieren. Sei‘s drum, Schnaps gibt es im Büro ohnehin nicht, dafür die eine oder andere Süßigkeit für die Christbaumgucker – und in Erinnerung bleibt das kitschige Bäumchen allemal.