Ravensburg vor 4 Stunden

Online-Terminreservierungen sollen Menschenansammlungen vermeiden: Ablauf der Blutspende wird neu organisiert

Blutspenden sind auch in Krisenzeiten notwendig, um Schwerstkranken und Unfallopfern helfen zu können. So arbeiten die Helfer in den nächsten Tagen am sogenannten Blutspende-Hotspot.