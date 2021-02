Von Berlin an den Bodensee: Diesen Weg nahm Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz am Freitagabend zumindest virtuell. Bei der Digitalveranstaltung „Olaf Scholz im Süden“ des Kreisverbands Bodensee sprach er mit den SPD-Landtagskandidaten Jasmina Brancazio (Wahlkreis Bodensee), Petra Rietzler (Konstanz-Radolfzell) und Hans-Peter Storz (Singen-Hegau) über deren jeweilige Wahlkampfthemen und beantwortete Fragen von Bürgern.

Teilnehmer konnten vorab Fragen schicken oder diese während der eineinhalbstündigen Zoom-Konferenz in einem Chat stellen, der SPD-Kanzlerkandidat beantwortete sie live. Moderiert wurde der Abend von den Vorsitzenden der SPD-Kreisverbände im Bodenseekreis und im Kreis Konstanz, Leon Hahn und Lina Seitzl.

Stärkung der Gewerkschaften bei Unternehmen mit Stellenabbau

Scholz trug seine Beiträge im Laufe des Abends in sicherer und eindringlicher Weise vor, selten konnte er aber konkret auf die Anliegen in den einzelnen Wahlkreisen eingehen. Beispielsweise stellte Jasmina Brancazio als Kandidatin aus dem Bodenseekreis Fragen zur Zukunft der ansässigen Automobilzulieferindustrie. Scholz forderte für diesen Branchenzweig eine verbesserte digitale Infrastruktur sowie eine bessere Qualifikation und Weiterbildung der Beschäftigten. Nur so könne man langfristig auch die deutschen Standorte stärken und weltweit führend bleiben. Firmennamen wie ZF aus Friedrichshafen oder Conti Temic aus Markdorf fielen dabei nicht.

Damit diese Unternehmen in Zukunft keine Arbeitsplätze ins Ausland verlieren, will Scholz seinen Angaben nach aber die Mitbestimmung von Gewerkschaften stärken. „Ich bin als Sozialdemokrat und Gewerkschafter dafür, dass wir das auch hoch schätzen.“

Scholz verteidigt Finanzhilfen für Einzelhandel und Gastronomie

Auf Fragen zum derzeit geschlossenen Einzelhandel und Gastgewerbe hin zeigte sich der Bundesfinanzminister besorgt: „Die Qualität von Dörfern und Städten hängt auch wesentlich von Angeboten im Einzelhandel und anderem Gewerbe ab.“ Wichtig sei es daher, so Scholz, „alle durch die Krise„ zu bringen und die Arbeitsplätze vorerst zu erhalten. Er warb dabei für die Überbrückungshilfen seines Ministeriums. Dass diese bei Händlern, Unternehmen und Soloselbstständigen seit November meist verspätet oder auch gar nicht angekommen waren, kam dabei nur am Rande zur Sprache.

Für die Zeit nach der Corona-Krise forderte er für den Einzelhandel aber Förderprogramme in Sachen Digitalisierung. „Dann könnte man beispielsweise bereits online schauen, was ein Geschäft gerade vorrätig hat und nicht erst vor Ort.“ Genauer wurde Scholz auch bei diesem Thema nicht.

„Sonst gibt es bei uns Verhältnisse wie in Großbritannien oder in den USA„

Mit Landtagskandidatin Petra Rietzler aus dem Wahlkreis Konstanz-Radolfzell war er sich einig, dass Bildung auch weiterhin Ländersache sein sollte. Er forderte zukünftig mehr Weiterbildungsmöglichkeiten bei der Digitalisierung für Lehrer und andere Pädagogen. Trotz hoher Finanzhilfen und Staatsverschuldung durch die Pandemie forderte Scholz, dass nach der Corona-Krise nicht bei den Schulen und anderen Bildungsinstitutionen gekürzt werde.

Im Gesprächsabschnitt mit Landtagskandidat Hans-Peter Storz aus dem Wahlkreis Singen ging es um Solidarität und gegenseitigen Respekt in der Bevölkerung. Beide befürchten aufgrund der Pandemie eine Spaltung zwischen Stadt- und Landbewohnern.

Dies dürfe man nicht zulassen, so Scholz. „Sonst gibt es bei uns Verhältnisse wie in Großbritannien beim Brexit oder unter der Trump-Regierung in den USA.“ Auch warb Scholz für einen verbindlichen Tarifvertrag für Menschen in Pflegeberufen. So könne man diese langfristig binden und davon abhalten, für höhere Gehälter in die Schweiz abzuwandern.

Bergpanorama in Hagnau oder Wein auf dem Hohentwiel

Kaum eine Videokonferenz kommt in diesen Zeiten ohne technische Probleme aus, so war es auch in den letzten Minuten dieser SPD-Abendveranstaltung. Zur Verabschiedung des prominenten Besuchs sollten die Landtagskandidaten Scholz schildern, was sie mit ihm bei seinem nächsten Besuch am Bodensee vorhaben.

Jasmina Brancazio kündigte eine Wanderung von Meersburg nach Immenstaad mit Bergpanorama an, Hans-Peter Storz eine Weinprobe auf dem Hohentwiel. Petra Rietzler war nicht mehr zu hören, da sich ihr Mikrofon bereits ins Wochenende verabschiedet hatte. „Da zeigt sich, dass wir in Sachen Digitalisierung noch Nachholbedarf haben“, sagte Scholz mit einem Lachen zu dieser Technikpanne.