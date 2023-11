Kennen Sie das auch? Sie wollten eigentlich nur einen Tagesauflug ins Nachbarland machen oder waren auf dem Weg in den Süden auf der Durchreise, mussten für die Nutzung der österreichischen Autobahn aber eine Vignette für mindestens zehn Tage kaufen. Das ändert sich 2024: Österreich führt eine Eintagesvignette ein.

Das Angebot ist eine Ergänzung zu den bisherigen Vignetten für zehn Tage, zwei Monate und ein Jahr. „Wir erweitern mit dem kommenden neuen Vignettenjahr unser Angebot deutlich“, teilt die Autobahngesellschaft Asfinag am Montag in einem Pressetext mit. Und das in Anlehnung an die Wegekostenrichtlinie. Die EU-Richtlinie sieht unter anderem vor, dass bei der Staffelung einer Maut auch Tagestarife angeboten werden müssen. Die österreichische Regierung hat die Änderung der Maut-Regeln kürzlich beschlossen.

Was kostet die neue Vignette?

Bislang musste auch für kurze Aufenthalte in Österreich oder Durchreisen eine Zehntagesvignette gelöst werden. Mit der neu eingeführten Tagesvignette gibt es jetzt eine weitere Option. Diese ist am jeweiligen Kalendertag von 0 bis 24 Uhr gültig und kostet 8,60 Euro. Für Motorräder ist sie für 3,40 Euro erhältlich. Teurer wird nun allerdings die Zehntagesvignette. Der Preis steigt von bisher 9,90 auf 11,50 Euro, ein Plus von immerhin 16 Prozent. Der Preis der Zweimonatsvignette sinkt laut Asfinag aufgrund der neuen gesetzlichen Preisstaffelung leicht von 29 auf 28,90 Euro. Der Preis der Jahresvignette liegt unverändert bei 96,40 Euro.

Für wen lohnt sich die Tagesvignette?

Die Tagesvignette 2024 kostet 2,90 Euro weniger als die Zehntagesvignette und lohnt sich daher für Tagesgäste. Auch wer für einen zwei- oder dreiwöchigen Urlaub in Italien, Kroatien oder Slowenien über österreichische Autobahnen oder Schnellstraßen fährt, profitiert von der Neuregelung. Statt mit zwei Zehntagesvignetten – eine für den Hin- und eine für den Rückweg – für zusammen 23 Euro (bisher 19,80 Euro), kann die Durchreise durch Österreich künftig mit zwei Tagesvignetten für insgesamt 17,20 Euro abgedeckt werden. Für Wochenendausflüge mit Übernachtung oder für einen einwöchigen Urlaub im Süden mit Hin- und Rückfahrt durch Österreich ist das neue Angebot hingegen keine Alternative. Diese Urlauber und Ausflügler nutzen auch künftig ein Zehntagespickerl – und das wird im Vergleich zu diesem Jahr 1,60 Euro teurer.

Ab wann kann ich die Vignette kaufen?

Der Verkauf der digitalen Vignette für 2024 läuft seit 13. November. Die Tagesvignette ist nach Angaben der Asfinag ausschließlich digital erhältlich, ein Pickerl zum Aufkleben wird bei dieser Variante nicht angeboten. Die digitale Vignette gibt es beispielsweise im Mautshop und der App des Autobahnbetreibers Asfinag. Darüber hinaus gibt es die E-Vignette auch bei den sechs Mautstellen, ÖAMTC, ARBÖ und ADAC sowie an ausgewählten Tankstellen. Die digitale Tagesvignette kann ab 1. Dezember genutzt werden. Eine Auswahl der Gültigkeit vor dem 1. Dezember ist für die neuen Vignetten nicht möglich.

Was ist neu beim Onlineverkauf?

Künftig ist es möglich, Tages- und Zehntagesvignetten nach dem Onlinekauf sofort zu nutzen. Wer sich früher eine rasche Nutzung nach dem Kauf einer E-Vignette versprach, wurde enttäuscht. Online kaufen und direkt losfahren? Fehlanzeige. Gültig war die digital erworbene Vignette erst am 18. Tag nach dem Kauf. Begründet wurde das mit dem Verbraucherschutz. Nach einem Online-Kauf habe man ein 14-tägiges Widerrufsrecht. In dieser Zeit könne man vom Kauf zurücktreten. Das gelte auch für die digitale Vignette. Hinzu komme eine dreitägige Frist für einen möglichen Widerruf per Post.

Diese Regelung wurde inzwischen überarbeitet. Die Vignette für einen Tag oder für zehn Tage ist damit künftig sofort einsetzbar, auch wenn man sie online kauft. Bei digitalen Zweimonats- und Jahresvignetten ist das anders: diese müssen weiterhin 18 Tage vor der ersten Nutzung gekauft werden. Begründet wird das mit EU-Vorgaben zum Konsumentenschutz.

Und wo gibt es die Klebevignette?

Der Verkauf der klassischen Pickerl, die auf die Windschutzscheibe geklebt werden, startet für 2024 zu einem späteren Zeitpunkt. Im kommenden Jahr sind die Klebevignetten gelb. Erhältlich sind diese an einigen Tankstellen im Bodenseekreis. Die Asfinag führt beispielsweise die Esso-Tankstelle in Friedrichshafen oder Avia in Tettnang als Verkaufsstellen auf. In Kressbronn legen Urlauber häufig einen Zwischenstopp an der Aral-Tankstelle direkt an der Bundesstraße ein, um sich die Klebevignette zu besorgen und gerade in den Ferien Wartezeiten an Verkaufsstellen in Grenznähe zu umgehen.

Wo geht es auch ohne Vignette lang?

Unverändert bleibt: Mehrere kurze Autobahnabschnitte in Österreich sind für Autos mautfrei. Dazu gehört in der Bodenseeregion die Rheintalautobahn A14 von der Grenze bis zum Anschluss Hohenems.