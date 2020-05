Bregenz vor 3 Stunden

Österreich bittet wieder zu Tisch: Gastronomen dürfen ihre Betriebe unter Auflagen wieder öffnen

Seit 15. Mai dürfen Gastronomiebetriebe in Österreich ihre Gäste im Innenbereich und außen wieder bewirten. Wir sind die Corona-Auflagen, was halten die Wirte davon? Ein Besuch in einem Heurigenlokal in Bregenz