Was der Kreistag im November 2021 beschloss, wird Ende dieses Jahres eingestellt. Es geht um die Aktion „Bus und Bahn statt Führerschein“. Die bot Senioren im Alter von 65 plus an, die Fahrerlaubnis freiwillig abzugeben. Im Gegenzug bekamen sie dafür ein Abo-Ticket des Verkehrsverbunds Bodo – im ersten Jahr gratis, im zweiten Jahr zum halben Preis. Aber: Rentner, die sich bis Ende Dezember doch noch dazu entschließen, den Führerschein zurück zu geben, können die Vorteile in den nächsten beiden Jahren trotzdem nutzen.

Große Nachfrage beim Projektstart

Warum die Kreisbehörde das Projekt nicht fortführen will, erklärte Verkehrsplaner Andreas Rein im Nahverkehrsausschuss. Denn gestartet ist das Angebot vor knapp zwei Jahren besser als erwartet. 570 Senioren verzichteten 2022 auf ihren Führerschein, fast die Hälfte schon in den ersten beiden Monaten. In diesem Jahr waren es dafür bisher nur knapp 230 Einwohner, die die Fahrerlaubnis gegen das „Abo mobil 63“ eingetauscht haben. In Summe verzichten als rund 800 Senioren freiwillig auf den Führerschein.

Dass die Nachfrage so stark nachgelassen hat, ist für den Verkehrsplaner überraschend. Denn seit der Einführung des Deutschlandtickets zum 1. Mai ist es noch attraktiver, von der Tauschaktion Gebrauch zu machen. Seither bekommen Senioren ab 65 Jahren statt der Bodo-Card den bundesweit gültigen Abo-Fahrschein für den Nahverkehr. Womit die Nutznießer im ersten Jahr quasi 588 Euro geschenkt bekommen und im zweiten Jahren das Deutschlandticket zum halben Preis.

Kein Effekt in Sachen Verkehrssicherheit

Allerdings habe die Aktion auch in Sachen Verkehrssicherheit keinen Effekt erzielt. Senioren am Steuer seien laut dem Sicherheitsbericht der Polizei im Bodenseekreis bei der Verursachung von Verkehrsunfällen unauffällig. 435 von knapp 5.700 Unfällen wurden im vergangenen Jahr von Fahrzeuglenkern über 65 Jahren verursacht. 13 Prozent der Unfälle gehen also auf das Konto der über 65-Jährigen, deren Bevölkerungsanteil aber bei 22 Prozent liegt. „Diese Zahlen sind seit Jahren stabil“, so Rein.

Und so beschloss der Ausschuss einstimmig, sich die rund 200.000 Euro in den nächsten beiden Jahren zu sparen und das Projekt nicht zu verlängern. Immerhin gebe es mit dem 49-Euro-Ticket für Jeden eine preisgünstige Alternative.