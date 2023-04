Bodenseekreis vor 20 Minuten

Öl, Gas, Solarthermie, Wasserstoff – wie sieht die Zukunft des Heizens aus?

Der Streit um ein Verbot von Gas- und Ölheizungen hat die Verbraucher stark verunsichert, meint Mark Kreuscher, Leiter Netze beim Stadtwerk am See. „Die Zeit, in der Energie wenig kostete, ist vorbei“, sagt er.