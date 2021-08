Die Erkenntnisse aus dem Modellprojekt zur Öffnung von Clubs im Südwesten liegen vor: Aerosolmessungen in den Ravensburger Diskotheken Kantine und Douala ergaben, dass weiterhin ein Infektionsrisiko für nicht geimpfte Besucher besteht. Das schlägt sich auch auf die Regeln für einen Clubbesuch in der aktuellen Corona-Verordnung nieder.

Vier Wochen lang dauerte das Modellprojekt des Landes Baden-Württemberg zur Öffnung von Clubs im Südwesten an. In dieser Zeit waren die Ravensburger Diskotheken Douala und Kantine für Partygäste geöffnet – ohne Einschränkungen, so wie vor der