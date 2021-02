Lindau vor 2 Stunden

Obsthof im Allgäu geht in Flammen auf

Bei einem Brand auf einem Hof in Weißensberg im Landkreis Lindau ist am Samstagvormittag ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. Mehrere Menschen in dem Obsthof wurden laut Polizei unverletzt gerettet, ein Feuerwehrmann erlitt leichte Verletzungen. Rund 150 Einsatzkräfte waren vor Ort.