Die Apfelernte ist in vollem Gange: Schon seit Mitte August können die Äpfel vom Bodensee geerntet werden. „Witterungsbedingt hatten wir ein gutes Jahr. Das sieht man auch an den schönen, großen und geschmacklich hervorragenden Äpfeln“, freut sich Erich Röhrenbach, einer von zwei Vorsitzenden der Obstregion Bodensee, bei der Eröffnung der Apfelsaison in Kressbronn.

Gutes Wachstum und früher Erntebeginn

Das warme Frühjahr führte laut einer Mitteilung der Obstregion Bodensee zu einer frühen Blüte und so begann die Ernte rund zehn bis zwölf Tage früher als im Vorjahr. Von Spätfrösten und Unwettern blieben die Obstanlagen größtenteils verschont. Durch die vielen Sonnenstunden entwickelten die Früchte einen hohen Zuckergehalt, ein gutes Zucker-Säure-Verhältnis und einen guten Geschmack.

Überdurchschnittliche Menge mit guter Qualitäten

Die geschätzte Erntemenge am Bodensee beträgt rund 258.000 Tonnen. Das entspricht laut Mitteilung einem Plus von rund 14 Prozent gegenüber 2021 mit 228.000 Tonnen und liegt auch über dem langjährigen Mittel. Am Bodensee sind Jonagold, Elstar und Gala die häufigsten Sorten und machen rund 60 Prozent aus. Mit zwölf Prozent gibt es bereits einen recht großen Anteil an neueren Clubsorten.

Obstbauern und Anbauflächen Die Obstregion Bodensee ist ein Fachverband, der rund 1000 Obstbauern am Bodensee mit etwa 9000 Hektar Anbaufläche vertritt. Das Anbaugebiet erstreckt sich über die Landkreise Konstanz, Bodenseekreis, Ravensburg und Lindau. Der Auftritt der Obstregion erfolgt unter der Marke Obst vom Bodensee.

Besorgnis über Rahmenbedingungen für den Obstbau

Sorgen bereiten den Obstbauern dagegen besonders die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Obstproduktion in Deutschland. Durch Kostensteigerungen bei Betriebsmitteln, Löhnen und Transport sowie zunehmende Auflagen würden die Produktionskosten erheblich steigen. Dabei stehen die Obstbauern im Wettbewerb mit anderen Obstproduzenten innerhalb und außerhalb der EU.

Die Veränderungen am Absatzmarkt durch den Krieg in der Ukraine haben nach Angaben der Obstregion Bodensee Auswirkungen auf den deutschen Markt. Die Unsicherheit sei groß, ob die stark gestiegenen Produktionskosten trotz der guten Ernte gedeckt werden können. Die Landwirte appellieren daher: Auf regionales Obst zu fairen Erzeugerpreisen zu setzen und damit den Obstbaufamilien eine Zukunftsperspektive zu geben.

Nachhaltige Weiterentwicklung des Obstbaus