Bodenseekreis/Oberteuringen vor 1 Stunde

Oberteuringen gibt in einem Neubaugebiet zwei Grundstücke für Tinyhäuser frei – und geht damit in der Bodenseeregion neue Wege

Bauland ist im Bodenseekreis und der Region Mangelware. Auch für Tinyhäuser – also Minihäuser – sind bisher kaum Bauplätze zu finden. Oberteuringen bietet jetzt die ersten Flächen in einem Neubaugebiet dafür an. Bürgermeister Ralf Meßmer hat uns erzählt, warum sich die Gemeinde dafür entschieden hat und wie die Nachfrage danach ist.