Nach mehr als 25 Jahren verlässt Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl Ravensburg. Der 56-Jährige übernimmt bei der Staatsanwaltschaft in Stuttgart Anfang April die Leitung der Schwerpunktabteilung zur Bearbeitung von Wirtschaftsstrafsachen, einer Abteilung mit mehr als 50 Beschäftigten. Während seiner Zeit in Ravensburg durchlief Diehl verschiedene Abteilungen und bearbeitete Verfahren in den unterschiedlichsten Deliktsbereichen.

2014 zum Oberstaatsanwalt ernannt, war der Jurist seit 2016 zuständig für Schwurgerichtssachen und Strafsachen mit politischen Hintergrund und Wirtschaftsstrafsachen. Außerdem war Diehl ständiger Vertreter des Behördenleiters Alexander Boger. Als Pressesprecher war der Mann, rein optisch mit der wilden Lockenmähne einem Rockmusiker ähnlicher als einem strengen Staatsanwalt, für Medienvertreter ein geschätzter Gesprächspartner, der das professionelle Nachrichtengeschäft beherrschte.

Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl (rechts), stellvertretender Leiter der Staatsanwaltschaft Ravensburg, wird zum 31. März die Staatsanwaltschaft Ravensburg verlassen.

In Erinnerung bleibt er als Ankläger im sogenannten Berger Mordfall, als ein Mann 2017 die Tötung seiner Ehefrau als Suizid vertuschen wollte. Diehl sprach von „kaltblütigem und perfidem Mord und beantragte eine lebenslange Freiheitsstrafe, dem das Gericht folgte.

In dem spektakulären Verfahren im Vorjahr gegen einen Mann, der nachts einen jungen Streifenpolizisten attackiert und schwer verletzt hatte, nannte Diehl die Tat in seinem Plädoyer „einen Tritt ins Gesicht des Rechtsstaats“ und eine Attacke auf Repräsentanten des Staates und forderte eine mehr als zweijährige Haftstrafe ohne Bewährung. Sowohl das Amtsgericht als auch das Landgericht in dem Berufungsprozess bestätigten Diehls Strafanträge ohne Einschränkung.