Erster Werktag, an dem der neue Fahrplan der Deutschen Bahn gilt: Das Chaos hält sich am Montagmorgen am Bahnhof in Überlingen in Grenzen. Unverständnis herrscht bei manch einem Fahrgast der Bodenseegürtelbahn jedoch über die mangelnde Kommunikation.

Wie an jedem Montagmorgen steht Hans-Peter Rottler um 7.30 Uhr am Bahnhof-Mitte in Überlingen und wartet auf den Zug nach Radolfzell. Der Lehrer an der freien Schule Rheinklang wird an diesem Montag zu spät an seinem Arbeitsplatz ankommen. Denn sein