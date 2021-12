Meckenbeuren/Ravensburg vor 4 Stunden

Notwehr-Urteil ist rechtskräftig: Warum der Messerstecher trotz Freispruch in Haft sitzt

In einer Gemeinschaftsunterkunft in Meckenbeuren-Kehlen tötete ein Mann in der Nacht zum 1. Juli 2020 einen 34-Jährigen mit 15 Messerstichen. Das Landgericht Ravensburg sprach ihn vom Vorwurf des Totschlags frei – er habe aus Notwehr gehandelt. Der BGH hat das Urteil nun bestätigt. Der Freigesprochene sitzt aktuell in Untersuchungshaft.