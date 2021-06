Diese Männer, alle zwischen 80 und 90 Jahre alt, kennen sich schon ein Leben lang. Der Mittwoch ist für sie im Landgasthof Apfelblüte in Neufrach reserviert – ihr Stammtisch ist eine wichtige soziale Institution. Wir waren beim „ersten Mal“ nach der langen Durstzeit dabei – und haben eine Menge Wiedersehensfreude gespürt.

Wie lange es diesen Stammtisch schon geben muss, sieht man an der Zahl der Verstorbenen. Neun Namensschildchen, die in einer in der Wandvertäfelung versenkten Schublade liegen, werden extra herausgeholt und ehrfürchtig auf den Tisch gelegt. Sie