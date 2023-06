Bodenseekreis vor 2 Stunden

Nimmt die Zahl der Krätze-Erkrankungen auch in der Region zu?

In einigen Landkreisen haben die Gesundheitsämter zuletzt mehr Fälle der ansteckenden Hautkrankheit verzeichnet. Warum die Datenlage so schwierig ist und was Sie über die Krätze wissen sollten.