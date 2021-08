Von dem Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist auch der Regionalverkehr am Bodensee betroffen: Züge fallen aus, Pendler und Reisende bleiben auf den Bahngleisen zurück. Verständnis für den Streik gibt es nicht überall. Und das Ausweichen auf die Straße ist aktuell aufgrund des Wetters und der Ferien auch eine Geduldsprobe.

Es ist kurz vor halb Neun, am Stadtbahnhof in Friedrichshafen herrscht an diesem Mittwoch ungewöhnliche Ruhe. Die Gleise sind leer, der Bahnhofsvorplatz ist ebenfalls beinahe leer. Immer wieder ertönt eine Durchsage zum Ausfall eines Zuges aufgrund