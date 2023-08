„Ich habe nicht gedacht, nicht überlegt, einfach nur gehandelt“, sagt Sarah Valentin. Am 26. Juni 2022 öffnete sie blutüberströmten Frauen die Tür zu ihrem Haus und leistete bei einem schwerverletzten Mann, ebenfalls Opfer eines Messerstechers in der gegenüberliegenden Flüchtlingsunterkunft, erste Hilfe. Dabei dachte Sarah Valentin keinen Moment daran, dass sie selbst zum Opfer werden könnte. Sie würde das jederzeit wieder tun, sagt die junge Frau.

Sarah Valentins Mutter fand diesen Mut nicht selbstverständlich. Sie wandte sich bereits im vergangenen Jahr ans ZDF und schlug ihre Tochter für den XY-Zivilcouragepreis vor. Für die Preisverleihung, die traditionell im November stattfindet, war es allerdings bereits zu spät. Dann kam die Zusage Anfang dieses Jahres.

Die 31-Jährige selbst mag den Rummel um ihre Person nicht. Schon in der Schule sei sie immer in der letzten Bank gesessen, sagt sie. Doch für den Film, in dem die Nominierten im Fernsehen vorgestellt werden, musste sie zwangsläufig in den Vordergrund. Zum Schutz ihrer Privatsphäre fanden die Dreharbeiten in München statt. An zwei Tagen im März wurden mit zahlreichen Komparsen die Bluttat und Sarah Valentins selbstloses Eingreifen verfilmt.

Mit dem Film hadert Sarah Valentin

„Ich durfte mich nicht so anziehen, wie ich damals angezogen war“, ärgert sich die 32-Jährige noch heute. Sie sollte sich optisch abheben von den übrigen Beteiligten und wurde in ein buntes Flatterhemd gesteckt. Ein No-Go für die Frau, die sich in erster Linie mit Funktionskleidung und der Farbe Schwarz identifiziert. Auch mit der Tatsache, dass der Film aus formalen Gründen nicht zu 100 Prozent die reale Geschichte abbilden durfte, hadert sie bis heute. Gottfroh sei sie gewesen, als die Dreharbeiten abgeschlossen waren. „Das bin ich nicht“, sagt Sarah Valentin.

Der Preis 2002 wurde vom ZDF und der XY-Produktionsfirma der „XY-Preis – Gemeinsam gegen das Verbrechen“ ins Leben gerufen. Der XY-Preis steht unter der Schirmherrschaft der Bundesinnenministerin und ehrt Personen mit Zivilcourage, die sich auf beispielhafte Weise im Kampf gegen Kriminalität für ihre Mitmenschen eingesetzt haben. Ihr couragiertes Handeln hat Vorbildfunktion. Sie verhindern Verbrechen, schützen Opfer vor kriminellen Übergriffen und tragen dazu bei, Verbrechen aufzuklären. Der Film über Sarah Valentin ist in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Sarah Valentin ist eine starke Frau. Nicht nur mit ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit steht die gelernte Anlagenmechanikerin für Sanitär, Heizung und Klima ihren männlichen Kollegen in nichts nach. Auch in den beiden Firmen ihres Vaters ist sie das Allroundtalent und hat die Zügel in der Hand. „Ich habe früher Fußball gespielt, das hat mich hart gemacht“, sagt sie. Heulen auf dem Fußballplatz kam für sie nicht in Frage. Das hat sie, wenn überhaupt, zuhause für sich gemacht.

„Ich lasse das nicht an mich heran“

Und im Umgang mit Grenzerfahrungen hat Sarah Valentin schon früh ihre eigenen Strategien entwickelt. Bereits mit zwölf Jahren wurde sie Zeugin eines Suizids. Ein Mann warf sich vor den Augen des Kinds vor einen heranfahrenden Zug. Später war sie wieder, und das gleich zweimal, zur falschen Zeit am falschen Ort, musste mit ansehen, wie menschliche Überreste von den Bahngleisen gesammelt wurden. „Ich schaue nicht zurück“, erklärt sie. „Ich will mir über solche Dinge nicht lange den Kopf zerbrechen. Ich lasse das nicht an mich heran.“ Auch die Sache mit der Messerstecherei sei für sie zum Zeitpunkt der Gerichtsverhandlung bereits abgeschlossen gewesen.

Nur eines lässt ihr seither nicht mehr in Ruhe: Die Bedingungen, unter denen die Geflüchteten ihr Leben in den Unterkünften fristen. Am Rande der Stadt zusammengepfercht, ohne Anbindung an die Gesellschaft, ohne die Möglichkeit arbeiten zu gehen. Das kann in Sarah Valentins Augen auf die Dauer nicht funktionieren und gefährdet in ihren Augen auch den sozialen Frieden im Land.

Was beängstigend für sie war

Am 12. April wurde der Film im Fernsehen ausgestrahlt. Schon vorher kontaktierten sie viele Verwandte, Freunde und Bekannte, die ihre Bewunderung zum Ausdruck brachten. Doch was in den Wochen nach der Sendung geschah, schildert Sarah Valentin so: „Mein Handy blinkte und vibrierte pausenlos.“ Hunderte Kommentare gingen auf Facebook und Instagram ein. Endlos viele Freundschaftsanfragen, auch von Männern. „Das war beängstigend und gar nicht das, was ich brauchte.“ Inzwischen habe sich die Situation beruhigt, sagt sie.

Was im November auf Sarah Valentin zukommt, wenn die Preisverleihung ausgestrahlt wird, lässt sie auf sich zukommen. Wer die Jury ist und unter welchen Gesichtspunkten diese den Preisträger ermittelt, will sie nicht wissen. Auch mit dem Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro rechnet sie nicht. Sollte die Entscheidung auf sie fallen, gut – wenn nicht, auch kein Problem. „Ich habe das ja nicht wegen des Geldes getan“, sagt sie. Und was, wenn doch? Was würde sie mit einer solchen Summe machen? Vielleicht den lang ersehnten Motorradführerschein. Doch das, was ihr wirklich ein Lächeln ins Gesicht zaubert, ist die Erinnerung an den Kommentar ihres kleinen Neffen: „Sarah, ich bin stolz auf Dich!“