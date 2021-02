Markdorf/Überlingen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Neun Monate Haft auf Bewährung: 52-Jähriger verprügelte Opfer am Markdorfer Bahnhof mit einem Fahrradschloss

Wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahl musste sich ein Angeklagter vor dem Amtsgericht Überlingen verantworten. Er hatte 2019 einen Mann am Bahnhof in Markdorf mit einem Fahrradschloss verprügelt und ihm schwere Kopfverletzungen zugefügt. Außerdem hatte er in Markdorf ein Fahrrad gestohlen. Während des Prozesses provozierte er das Gericht derart, dass der Richter am Ende ungewohnt laut wurde.