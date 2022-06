Wer am Donnerstagmorgen, an Tag zwei des neuen Neun-Euro-Tickets, von Friedrichshafen aus mit dem Zug zu einer Bodensee-Tour Richtung Bayern starten will, wird bitter enttäuscht. Auch Pendler müssen ordentlich Geduld mitbringen. „Die Züge sind völlig überfüllt und stehen am Bahnhof Friedrichshafen“, meldet ein SÜDKURIER-Leser am Vormittag.

Den Grund gab die Deutsche Bahn Regio Baden-Württemberg kurz zuvor auf ihrem Twitter-Kanal bekannt: „Reparatur an einem Signal zwischen Friedrichshafen-Stadt und Lindau-Insel.“ Daher käme es zu Teilausfällen und Verspätungen.

Bodensee Unterwegs mit dem Neun-Euro-Ticket: Der große Ansturm am Starttag bleibt aus Das könnte Sie auch interessieren

Aktuell beginnen und enden die Züge aus Richtung Friedrichshafen in Kressbronn. Dort wurde mittlerweile Busverkehr als Schienenersatz eingerichtet. „Bisher haben wir leider keine Informationen zur Dauer der Störung“, schreibt die Deutsche Bahn.