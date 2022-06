Friedrichshafen/Markdorf/Überlingen/Salem vor 5 Stunden

Mit dem Neun-Euro-Ticket unterwegs zwischen Friedrichshafen und Überlingen: Bahnchaos bleibt aus

Volle Städteschnellbusse, dafür ordentlich Platz in den Zügen: Das ergeben unsere Stichproben zwischen Friedrichshafen und Überlingen am Pfingstwochenende. Was sagen die Bahnfahrer?