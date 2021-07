Impftermine im Kreisimpfzentrum in der Oberschwabenhalle in Ravensburg können nun auch über ein eigens eingerichtetes Buchungssystem gebucht werden. Einer Mitteilung des Landratsamtes in Ravensburg zufolge sind Buchungen außerdem unter Telefon 07 51/85 51 59 möglich. Das Landratsamt weist ausdrücklich darauf hin, dass auch Menschen, die ihre Erstimpfung woanders erhalten haben, für ihre Zweitimpfung ins KIZ in die Oberschwabenhalle kommen können.

Sonntags wird ohne vorherige Terminvereinbarung geimpft

Außerdem gibt es weitere Angebote zum Impfen ohne Termin. Sonntags können sich Interessierte laut Mitteilung von 7 bis 20.30 Uhr ohne vorherige Terminvereinbarung im KIZ in der Oberschwabenhalle impfen lassen. Für das freie Impfangebot stünden an diesen Tagen 300 Dosen aller zugelassener Impfstoffe zur Verfügung. Darüber hinaus seien Impfungen ohne Termin auch Montag bis Freitag von 16 bis 20.30 Uhr möglich.

Impfungen für Kinder und Jugendliche nachmittags

Kinder und Jugendliche können den Angaben des Landratsamtes zufolge weiterhin jeden Montag- bis Freitagnachmittag von 14 bis 20.30 Uhr ebenfalls ohne vorherige Terminvereinbarung mit dem Impfstoff von Biontech geimpft werden. Dabei sei zu beachten, dass unter 16-jährige Impfwillige von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden müssen.