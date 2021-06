Salem – „Es wird ein neuer Kommunikationspunkt“, ist Jürgen Norbert Baur, Chef der Edeka Frischemärkte Baur, überzeugt, wenn er an die Neue Mitte von Salem denkt. Von dem neuen Ortsteil, der entsteht, ist der renommierte Unternehmer rundheraus überzeugt, denn „allein schon die Lage nahe am Schlosssee ist einfach wunderschön“, sagt er.

Anlaufzeit

Halbe Sachen macht Jürgen Norbert Baur nie. Er ist ein Überzeugungstäter. Er hat gut überlegt, ob er in der Mitte der Neuen Mitte einen Markt zur Vollversorgung des neuen Ortsteils realisieren soll. „Die Gespräche mit dem Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung waren sehr innovativ und kreativ. Wir sind herzlich begrüßt worden“, schildert Baur. Er weiß: Für einen neuen Markt in einem neuen Ortsteil ist eine gewisse Anlaufzeit notwendig.

„Es braucht Ausdauer“, stellt er aus Erfahrung fest. „Für einen Existenzgründer wäre das zu schwierig.“ Wer Jürgen Norbert Baur kennt, weiß, dass es ihm nie allein um ein florierendes Geschäft geht; er bringt sich stets in eine Gemeinde ein und versucht, das gewisse „Mehr“, ein Plus an Lebensqualität, zu bieten. Das will er jetzt auch an der Schlossseeallee, wo er nicht nur in seinem Markt alles für den täglichen Bedarf bieten will. Sein Ziel: „Es soll ein neuer Kommunikationspunkt mit Aufenthalts- und Lebensqualität werden.“ Deshalb hat er großen Wert auf das Café gelegt, mitsamt Außengastronomiebereich an der Schlossseeallee mit seinem Springbrunnen.

Das Café ist gleichzeitig auch als Bistro ausgelegt, denn hier wird auch „ein leichter Mittagstisch angeboten“, wie Christina Hagehülsmann, Geschäftsleitung Vertrieb und Unternehmensentwicklung der Edeka Frischemärkte Baur, anmerkt. Der Clou ist die integrierte Gelateria mit italienischem Eis der Konstanzer Eismanufaktur „Anelu“. Anne Pesaro stellt ihr Eis aus natürlichen Zutaten ohne Zusatz von Farb- und Aromastoffen her und verzichtet ganz auf etwaige Halbfertigprodukte. Dafür wurde sie durch die Gelato World Tour bereits ausgezeichnet.

45¦000 Artikel

Jürgen Norbert Baur setzt auf Qualität und lokale und regionale Erzeuger und Produzenten, was sich auch im etwa 2000 Quadratmeter großen Markt, in dem das Edeka Baur-Team ein Sortiment mit rund 45¦000 Artikeln präsentiert, widerspiegelt. „Selbstverständlich bieten wir viele Produkte aus Salem und Umgebung und arbeiten beispielsweise mit einem Direkterzeuger von Erdbeeren sowie Demeterhöfen zusammen“, so Baur. Produkte von „Gutes vom See“ – Baur ist Mitbegründer des etablierten Vereins – sind in den Frischemärkten Baur selbstverständlicher Bestandteil des Qualitätssortiments. „Unser Fokus liegt auf regionalen und Bioartikeln“, stellt der Unternehmer fest.

In den Mittelpunkt seines Tuns stellt Jürgen Norbert Baur die Menschen. Kunden und Mitarbeiter sollen sich wohlfühlen. Mit Eröffnung eines jeden neuen Marktes setzt er immer gestalterische Innovationen um. Design mit viel Schnickschnack ist nicht sein Ding. „Ich will es einfach bodenständig“, stellt er fest, der nie von einem Supermarkt, sondern unprätentiös von seinem „Laden“ spricht.

Der neue Markt ist im Factory-Style gestaltet, aber gleichsam atmosphärisch und gemütlich, was durch die wirkungsvolle Beleuchtung erzielt wird. Wichtig ist Baur: „Ich will zeigen, dass wir für Lebensmittel brennen und Wert auf Tradition legen.“ Dies wiederum gelingt ihm in Salem auf spielerische und elegante Weise mittels Illustrationen und dazu passenden Hintergrundinformationen zu unterschiedlichen Lebensmitteln. Qualität und Frische sind Jürgen Norbert Baur wichtig. Neben den üblichen Frischetheken gibt es eine eigene Sushi-Produktion mitsamt Sushi-Bar. Nicht zu vergessen ist das reichhaltige Non-Food-Sortiment, das Haushaltswaren, Geschenkartikel, Spielwaren, Fahrradzubehör, Bücher und vieles mehr beinhaltet.

Wesentlich in der Konzeption ist das Prinzip der kurzen Wege. Der Markt ist über drei Eingänge erreichbar; der Tabakshop mit Humidor ist separiert ebenso wie der Getränkemarkt, sodass die Kunden rasch zum Ziel kommen, ohne durch den gesamten Markt schlendern zu müssen. Das Team um Jürgen Norbert Baur freut sich schon auf die Eröffnung am Donnerstag, 10. Juni.

Der neue Markt

Der Edeka Frischemarkt Baur, Schlossseeallee 33 in Salem, eröffnet am Donnerstag, 10. Juni. Der Lebensmittelmarkt hat von Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr, das Brothaus Baur von 7 bis 20 Uhr geöffnet. Im Parkhaus stehen 360 Parkplätze zur Verfügung; die ersten zwei Stunden sind gratis. (as)