Exakt 76.854 Notfalleinsätze in den Landkreisen Bodensee, Ravensburg und Sigmaringen managte die Leitstelle des DRK-Rettungsdienstes Bodensee-Oberschwaben im vergangenen Jahr. Dazu kommen knapp 60.000 vermittelte Krankentransporte und rund 7100 Feuerwehreinsätze.

„Herz des Rettungsdienstes“ in Weingarten

Das „Herz des Rettungsdienstes“, wie sich Oberbürgermeister Clemens Moll äußerte, schlägt seit gut einem Jahr in Weingarten am neuen Dienstsitz. Hier sind neben der Leitstelle die Verwaltung und die Rettungswache Weingarten unter einem Dach. Am Samstag wurde der imposante Neubau mit einem Tag der offenen Tür für die über 700 Mitarbeiter und deren Familien sowie politischer Prominenz offiziell in Betrieb genommen.

Viele Politiker gaben sich am Samstag bei der offiziellen Eröffnung des neuen Dienstsitzes für den DRK Rettungsdienst Bodensee-Oberschwaben in Weingarten ein Stelldichein. | Bild: Cuko, Katy

Mit dabei war der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU), der sich bei einem Rundgang auch die Leitstelle ansah. Seit 2019 gibt es allerdings Streit über die Verteilung der Kosten und das Betriebsmodell. Der eskalierte im vergangenen Jahr, als der damalige Landrat des Bodenseekreises Lothar Wölfle einen Kreistagsbeschluss forcierte, wonach die Rettungsleitstelle in Friedrichshafen wieder in eigener Regie betrieben werden soll.

Landrat Prayon will bald Vollzug melden

Jetzt scheint ein neuer Kooperationsvertrag auf der Ziellinie. „Da werden wir bald Vollzug melden“, erklärte Wölfles Nachfolger Luca Wilhelm Prayon in seinem Grußwort. Offenbar sind sich die drei Landkreise mit der Rettungsdienstgesellschaft und auch den Kostenträgern einig, wie und zu welchen Bedingungen man künftig weiter zusammenarbeiten will. Die politischen Beschlüsse stehen allerdings noch aus.

Auch der Fuhrpark der DRK-Rettungswache konnte von den Besuchern in Augenschein genommen werden. Hier das Equipment im Kofferraum eines Notarztwagens. | Bild: Cuko, Katy

So berichtete der stellvertretende AOK-Geschäftsführer Bernd Gulde in seinem Grußwort von „konstruktiven Gesprächen auf Augenhöhe“ in den vergangenen Monaten. Die Krankenkassen würden sich mit einem höheren Anteil als bisher an der Finanzierung des Leitstellenbetriebs beteiligen. Schon vor Jahresfrist hatte der regionale AOK-Chef Markus Packmohr auf Anfrage unserer Zeitung geäußert, dass sich das Modell einer Leitstelle für drei Landkreise bewährt habe und „in der bestehenden Form fortgesetzt und weiterentwickelt werden“ sollte.