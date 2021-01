Mehr als zehn Jahr leitete Georg Beetz als Geschäftsführer die Kreishandwerkerschaft (KHS) Bodenseekreis. Ende Februar geht er in den Ruhestand. Am Montag hat sein Nachfolger Wolfgang Künze die Arbeit im Haus der KHS in Friedrichshafen aufgenommen.

Wechsel in der Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis (von links): Geschäftsführer Georg Beetz, stellvertretender Kreishandwerksmeister Günter Gebauer und Kreishandwerksmeister Christof Binzler (rechts) freuen sich über den neuen Geschäftsführer Wolfgang Künze. | Bild: Claudia Wörner

Kreishandwerksmeister Christof Binzler begrüßte die Herren: „Wir schauen auf die sehr erfolgreiche Zeit mit Georg Beetz und freuen uns auf Wolfgang Künze, der seine Arbeit weiterführen wird.“ Die zehneinhalb Jahre seien für ihn eine schöne, abwechslungsreiche und gute Jahre gewesen, unterstrich Beetz.

Die Arbeit habe ihm unglaublich viel Spaß gemacht, insbesondere die Zusammenarbeit mit den Handwerksbetrieben, Innungen und Verbänden. „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, so der 63-jährige, der täglich von Laupheim nach Friedrichshafen gependelt ist. Gerade in der Corona-Zeit habe sich die Stärke der KHS gezeigt. „Wir konnten die Betriebe gemeinsam mit Fachverbänden begleiten und sie bei ihren Fragen unterstützen.“

Wolfgang Künze, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis | Bild: Claudia Wörner

Am 1. März übernimmt der 49-jährige Wolfgang Künze die Geschäftsführung. „Ich freue mich unglaublich auf die umfangreiche und spannende Tätigkeit“, erklärt der geborene Friedrichshafener, der in einem Handwerksbetrieb aufgewachsen ist. Auch wenn er im Zuge seiner kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Ausbildung in großen Konzernen gearbeitet habe, habe ihn das Handwerk nie ganz losgelassen. Mit dem Team will Wolfgang Künze weiterhin Dienstleister für die rund 500 Mitgliedsbetriebe sein.

„Gerade jetzt in der Corona-Pandemie ist es wichtig, einen Partner an der Seite zu haben, der einem durch diese schwierige Zeit hilft“, sagt Künze und bezeichnet seine neue Stelle als Glücksgriff. „Ich kann mir keine spannendere Aufgabe vorstellen.“ Als eines der wichtigsten Ziele nennt er den Weg in die Digitalisierung. „Hier muss auch das Handwerk Schritt halten.“ Künze denkt dabei zum Beispiel an ansprechende Internetauftritte, digitale Ausbildungsplatzbörsen und Weiterbildungsangebote.