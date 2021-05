Bodenseekreis Nur für Abonnenten vor 6 Stunden

Neue Corona-Lockerungen ab Montag? Die Sieben-Tage-Inzidenz im Bodenseekreis liegt seit zwei Tagen unter 50

Es gibt gute Nachrichten für die Menschen im Bodenseekreis: Bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz im Bodenseekreis so niedrig wie aktuell (31,7 am Donnerstag), können am Montag weitere Öffnungsschritte folgen. Hier gibt es einen Überblick über die möglichen Lockerungen.