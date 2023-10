Seit Jahren sorgen sogenannte Neophyten für Unruhe in der heimischen Flora. So werden Pflanzen genannt, die zum Teil bewusst, aber auch unbewusst nach Europa gebracht werden. Jasmin Seif vom Landschaftserhaltungsverband Bodenseekreis (LEV) und Brigitte Brozio-Keller vom Umweltschutzamt beschäftigen sich tagtäglich mit ihnen. „Ganz los werden wir sie sicher nicht“, erklärt Brigitte Brozio-Keller. Gerade deswegen hat der SÜDKURIER gefragt, welche Arten in der Region vorkommen und welche Probleme sie machen.

Jasmin Seif vom Landschaftserhaltungsverband und Brigitte Brozio-Keller vom Umweltschutzamt setzen sich für die Eindämmung von Neophyten ein. | Bild: Lisa Sperlich

Kanadische Goldrute

Die Kanadische Goldrute ist an ihren charakteristischen goldgelben Blüten zu erkennen, die sich zwischen länglichen ovalen Blättern und behaarten Stängeln befinden. Da die Pflanze sehr licht- und wärmebedürftig ist, wächst sie vermehrt auf offenen und sonnenreichen Flächen wie Wiesen und Feldern.

Die goldgelbe Blüte ist charakteristisch für die Kanadische Goldrute. | Bild: Hanspeter Walter (Archiv)

Die Ausbreitung der Goldrute ist laut Jasmin Seif vom LEV als problematisch zu betrachten, weil sie andere heimische Pflanzen sukzessiv verdrängt. Eine Eigenschaft, die allen Neophyten zugeschrieben wird. „Grundsätzlich sind Neophyten in Einzelbeständen kein Problem“, sagt sie. Doch ihre invasive Eigenschaft und die Immunität gegenüber europäischen Pilzen und Schädligen bedrohen die heimische Flora. „Die Kanadische Goldrute verdrängt zum Beispiel die Iris im Eriskircher Ried“, erzählt Seif. Die Pflanze mit ihren blauen Blüten ist dort stark vertreten.

Indisches Springkraut

Das Drüsige Springkraut, auch Indisches Springkraut genannt, ist eine Pflanze mit auffällig purpurfarbenen oder hellrosa Blüten. Diese verbreiten einen süßlichen Duft, weshalb sie besonders bei Insekten beliebt sind. Die Pflanze vermehrt sich durch kleine Kapseln, die bei kleinster Berührung aufspringen und die Samen dadurch meterweit verteilen – daher auch der Name Springkraut.

Die Blüte des Indischen Springkrauts ähnelt der Orchidee. | Bild: LEV Bodenseekreis

Aufgrund seiner schnellen Verbreitung wird das Indische Springkraut laut Brigitte Brozio-Keller insbesondere in Ufernähe problematisch. Zum einen gelangen die Samen in das Gewässer und verbreiten sich dadurch rasant. Zum anderen bildet es kleine schwache Wurzeln und schwächt das Gelände von Flüssen und Seen. Dadurch wird die Uferbegrenzung instabil und kann beispielsweise bei Hochwasser schneller nachgeben.

Umgang mit Neophyten Aufgrund ihrer invasiven Eigenschaften stellen die neuartigen Pflanzen im Bodenseekreis eine Gefahr dar. Durch Maßnahmen wie regelmäßiges Abmähen, Wurzelausstechen oder Mulchen versuchen Jasmin Seif und Brigitte Brozio-Keller die Ausbreitung von Neophyten in Schutzgebieten einzudämmen. Aber auch die Bevölkerung soll für den Umgang mit Neophyten sensibilisiert werden. Erst Anfang September hat das Landratsamt einen Workshop zur Bekämpfung des Staudenknöterichs im Häfler Seewald veranstaltet.

Japanischer Staudenknöterich

Der Japanische Staudenknöterich ist an seinen bambusähnlichen Stängeln und weißen bis rötlichen Blüten erkennbar. Außerdem entwickelt er sogenannte Rhizome, also unterirdische Wurzelstöcken, aus denen in kürzester Zeit neue Stängel wachsen. Auf diese Art und Weise verbreitet sich der Neophyt innerhalb von wenigen Wochen enorm.

So sieht der Japanische Staudenknöterich aus. | Bild: LEV Bodenseekreis

Durch die dichten Blätter kann kein Licht mehr auf den Boden gelangen, sodass stellenweise kein Gras mehr wächst. Das wird vor allem dann problematisch, wenn sich der Staudenknöterich in der Nähe von Ufern verbreitet. Wie auch das Indische Springkraut schwächt er die Stabilität der Böden, sodass diese bei hohen Wassermengen schneller nachgeben.

Markdorf Einsatz für den Naturschutz: So arbeiten freiwillige Helfer auf der Siechenwiese zusammen Das könnte Sie auch interessieren

Riesen-Bärenklau

Wie der Name verrät, können die behaarten purpurgefleckten Stängel des Riesen-Bärenklaus laut Jasmin Seif mannshoch werden. Auch die Blätter und die weißblühenden Doppeldolden können einen Durchmesser von einem halben Meter erreichen. Jede der Dolden bildet bis zu 15.000 Früchte, die der verblühten Löwenzahnblume, auch Pusteblume genannt, ähneln. Diese werden dann vor allem durch den Wind verbreitet.

Der Riesen-Bärenklau ist aufgrund seiner giftigen Substanzen auch für den Menschen gefährlich. | Bild: dpa (Archiv)

Im Gegensatz zu den anderen Neophyten im Bodenseekreis stellt der Riesen-Bärenklau auch für den Menschen eine Gefahr dar. In und auf der Pflanze befinden sich sogenannte phototoxische Substanzen. Das bedeutet, sie verursachen in Verbindung mit Licht Hautreaktionen. Diese ähneln verbrennungsartigen Symptomen wie Rötungen, Quaddeln und Blasen. „Riesen-Bärenklau sollte man sich nie ohne Schutzkleidung und einer Schutzbrille nähern“, rät die Expertin Brigitte Brozio-Keller. Außerdem unterliegt der Neophyt einer Meldepflicht bei der jeweiligen Gemeinde oder dem Landratsamt.