Bodenseekreis vor 2 Stunden

Naturschützer zerpflücken Planung für die B 31-neu und sparen nicht mit harter Kritik

Wie man in Zeiten der Klimakrise an den Plänen für die Vorzugsvariante B1 festhalten kann, ist für Naturschützer am Bodensee unverständlich. Ein Vertreter des BUND-Landesverbands macht sich vor Ort ein Bild.