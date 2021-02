Bodenseekreis Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Narrenvereine und Polizei sind sich einig: Menschen sollen während der Fasnet zu Hause bleiben

Jede Form von Fasnet solle in Corona-Zeiten im Keim erstickt werden, hieß es am Wochenende seitens des Polizeipräsidiums Konstanz. Was Zunftmeister aus dem Bodenseekreis zu dieser Äußerung sagen und warum die Polizei Ravensburg an die Vernunft der Menschen appelliert.