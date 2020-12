Die Zuschrift eines Lesers stellte die Autorin dieses Artikels vor eine Herausforderung. Der kurze Satz „Die RAB hat sich auf Anfrage des SÜDKURIER bislang nicht geäußert“ in ihrem Artikel über die vollen Schulbusse morgens um 7 Uhr war Auslöser für den erneuten Versuch eines Schriftwechsels mit dem RAB-Regionalleiter. Doch wie findet man heraus, wieso jemand nicht antwortet, wenn er derjenige ist, den man normalerweise in solchen Fällen kontaktiert?

Kritik an mangelnder Erreichbarkeit bei RAB

Doch der Reihe nach: „Dass sich die RAB zu Ihrer Anfrage bislang nicht geäußert hat, wundert mich nicht und scheint symptomatisch für das Unternehmen zu sein“, schrieb uns der Leser. Er habe bereits zweimal versucht, schriftlich mit der RAB Kontakt aufzunehmen, nachdem er am Telefon auf den Schriftweg per E-Mail verwiesen worden sei.

Jeweils nach rund zwei Wochen sei die Mitteilung „Ihre Anfrage „Ansprechpartner COVID 19 gesucht“ mit der Vorgangsnummer xxx wurde soeben gelöst und Ihr Vorgang geschlossen“ bei ihm eingetroffen, allerdings ohne eine zusätzliche Kontaktaufnahme: „Daraufhin habe ich zurück gemailt, dass ich bislang keinen Ansprechpartner noch sonst eine Rückmeldung erhalten habe. Auch darauf kam keine Antwort.“

Kein Interesse vonseiten der RAB?

Der Schluss, den der Leser daraus zog, war Folgender: „Mein Eindruck ist nun leider, dass die RAB keinerlei Interesse hat, mögliche Gefahren oder Risiken in ihren Bussen zu erkennen.“ Seine Anfrage nämlich beinhaltete ein Angebot: „Über die Ausbreitung von Viren in Fahrzeugen ist bislang wenig bekannt, Ich spreche Sie an, weil ich einen realen Verkehrsbus benötige, um die Ausbreitung von potenziellen Viren einmal real messen zu können.“

Reaktion bleibt zunächst wieder aus

Basierend auf dieser Leserzuschrift folgte der erneute Versuch einer Kontaktaufnahme mit der RAB. Wieder blieb eine Reaktion aus, wieder nahm niemand den Hörer ab. Eine E-Mail an das Servicecenter der RAB brachte schließlich Aufklärung: Der Niederlassungsleiter sei „tatsächlich leider nicht in unserem Unternehmen tätig. Bedauerlicherweise kann ich Ihnen derzeit keinen alternativen Ansprechpartner nennen und muss Sie daher an die offizielle Pressestelle der Deutschen Bahn verweisen“.

Auch diese Auskunft entpuppte sich als fehlerhaft: Zwar konnte die Deutsche-Bahn-Pressestelle tatsächlich keinen regionalen Ansprechpartner auffinden. Er existiert aber dennoch. Oliver Buck, der bei der RAB derzeit die Aufgaben des Sprechers übernommen hat, erklärte auf unsere Nachfrage nach der gescheiterten Kommunikation zum Thema Corona: „Wir bekommen nicht immer alles mit. Sonst säßen wir ja den ganzen Tag nur da und würden Anfragen und Beschwerden bearbeiten. Unser System ist so eingerichtet, dass es Anfragen immer den Zuständigen zuteilt.“

So sei die Anfrage des SÜDKURIER-Lesers vermutlich weitergeleitet worden und dann nicht korrekt bearbeitet. „Es passiert manchmal, dass jemand auf ‚abgeschlossen‘ klickt, obwohl eine Anfrage gar nicht beantwortet wurde. Eigentlich sollte dieser Status erst zugewiesen werden, wenn sie auch tatsächlich bearbeitet ist.“

Studien zur Ausbreitung von Aerosolen und eine Lüftungspolitik für Busse

Die Corona-Pandemie nähmen sie allerdings sehr ernst. Zum einen führe die Deutsche Bahn Studien zur Ausbreitung von Aerosolen mit und ohne Maske durch, zum anderen habe die RAB eine Lüftungspolitik für Busse eingeführt: „Das führt dann oft dazu, dass die Fahrgäste fragen, wieso denn die Türen offenstehen, sie aber nicht einsteigen dürfen.“

Auch auf der Suche nach einem neuen Niederlassungsleiter sei die RAB derzeit: „Das kann drei bis vier Monate dauern, eine Stelle in dieser hohen Position neu zu besetzen.“ Solange übernehme er und sein Kollege die Rolle des regionalen Ansprechpartners: „Das kriegen wir schon alles hin.“