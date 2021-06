Zwischen den ersten Gesprächen und der Eröffnung lag ein oft steiniger Weg. Nach zehn Projektjahren ist es am Sonntag, 27. Juni aber nun soweit. Die vom Überlinger Investor Andreas Schauer für rund 45 Millionen Euro realisierte Therme Lindau wird eröffnet. Die Therme, die Schauer zufolge „an einem der schönsten Plätze am See“ steht.

Was Besucher in der Therme Lindau erwartet

Jetzt können sich die Besucher auf einer Nutzfläche von 13.000 Quadratmetern auf Bade- und Wellnessgenuss bei traumhaftem Blick über den Bodensee freuen. Zwölf Saunen, darunter eine Theater- und Feuersauna sowie zwei als Textil-Wellnessangebot, lassen den Badegästen die Qual der Wahl.

Heiß her geht es in der Feuersauna. Daneben gibt es elf weitere Saunen in der neuen Therme Lindau. | Bild: Hans-Robert Nitsche

Wasserbetten und ein Kamin laden im Wellnessbereich zum Entspannen ein. | Bild: Schauer & Co.

Sportlich Ambitionierte können in einem Fitnessstudio mit Weitblick über den See und auf die Schweizer Berge schwitzen, im 25-Meter-Sportbecken mit Ein- und Dreimeter-Sprungturm sowie im 50-Meter-Olympiabecken im Freibereich ihre Bahnen ziehen oder den Beachvolleyballplatz nutzen.

Das Sportbecken im Innenraum der Therme gehört weiterhin der Stadt und ist Teil des Sport- und Familienbades. | Bild: Hans-Robert Nitsche

Führungen, Eintrittspreise und Öffnungszeiten Tage der offenen Tür Am Freitag und Samstag, 25. und 26. Juni finden in der Therme Lindau jeweils von 9 bis 18 Uhr Tage der offenen Tür statt. Wer einen Blick in die Therme werfen möchte, kann sich durch die gesamte Anlage führen lassen. Eintrittspreise Therme, inklusive Sport- und Familienbad sowie Strandbadbereich



Zwei Stunden: 20 Euro

Vier Stunden: 25 Euro

Tageskarten: 30 Euro

Mit Saunanutzung: zuzüglich 5 Euro



Abo-Modelle (Preise pro Monat)



Therme: 80 Euro

Therme und Fitness: 109 Euro

Wellness: 100 Euro

Wellness und Fitness: 129 Euro



Sport- und Familienbad sowie Strandbad



Erwachsene zahlen für zwei Stunden 5,50 Euro, für vier Stunden 7,50 Euro und für die Tageskarte 9,50 Euro, Sporttarif (1,5 Stunden): 3,50 Euro.



Kinder zahlen für zwei Stunden 3 Euro, für vier Stunden 5 Euro und für die Tageskarte 7 Euro, Sporttarif (1,5 Stunden): 2,50 Euro.



Der Eintritt ins Strandbad kostet für Erwachsene 4 Euro, ermäßigt 2 Euro. Öffnungszeiten Therme: Sonntag bis Donnerstag von 9 bis 24 Uhr sowie Freitag und Samstag von 9 bis 2 Uhr

Fitness: Montag bis Freitag von 6.30 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 9 bis 22 Uhr.

Für Kinder gibt es neben einem Lehrschwimmbecken eine große Rutsche, einen Wildbach, durch den pro Stunde 2,5 Millionen Wasser rauschen, und einen großen Kinderspielplatz im Strandbadbereich.

Mit Schwung flitzen im Wildbach der Therme Lindau nicht nur Kinder durch das warme Wasser. | Bild: Schauer und Co.

Für Kinder gibt es in der Therme Lindau drinnen und draußen Becken und Spielmöglichkeiten, im Innenbereich zum Beispiel einen Wildbach und eine große Rutsche. | Bild: Hans-Robert Nitsche

In der Therme erhält jeder Besucher einen Chip, über den am Ende des Aufenthalts Essen sowie Zusatzangebote wie Massagen und Wellnessanwendungen abgerechnet werden. Alle Bereiche des Bades sind barrierefrei und es gibt ein Leitsystem für sehbehinderte Besucher. In der Therme Lindau gibt es vier Restaurants mit insgesamt 550 Sitzplätzen – wobei das „Il Faro“ erst im Oktober öffnen wird – und zwei Poolbars drinnen und draußen.