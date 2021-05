In Gewahrsam genommen werden musste niemand im Zuge der Besetzung des Weingartenwaldes nahe Stetten. Doch ein Spezialeinsatzkommando hatte sich in der Nähe bereit gehalten, um das Baumhaus der Klimaaktivisten eventuell zu räumen. Die Polizei stelle sich im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung auf mögliche Szenarien ein, berichtet eine Polizeisprecherin.

Klimaaktivisten hatten am Montag im Weingartenwald bei Stetten eine Plattform mit Zelt in den Baumwipfeln errichtet. Diese gaben sie am Mittwochvormittag nach Gesprächen mit der Polizei und der Versammlungsbehörde des Bodenseekreises wieder auf und