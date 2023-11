Nach dem Tötungsdelikt an einem 39-jährigen Mann in Ravensburg Ende September arbeiten die Ermittler derzeit weit über 200 Spuren ab. Eine Sonderkommission mit gut 30 Beamten der Kriminalpolizei Friedrichshafen war nach der Tat zusammengestellt worden. Eine 36-jährige Frau steht im Verdacht, ihren Partner erstochen zu haben. Die Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll die 36-Jährige ihren Partner im gemeinsamen Haus mit einem scharfkantigen Gegenstand erstochen haben. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Ravensburg am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Dann soll die Tatverdächtige das Opfer in einem Hochbeet auf dem Grundstück versteckt haben. Dort fanden Leichenspürhunde bei einer Durchsuchung am 12. Oktober den Leichnam des Mannes. Details zum Motiv und zur Tatwaffe sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Frau meldete Partner als vermisst

Die 36-Jährige hatte ihren Partner Ende September bei der Polizei als vermisst gemeldet. Die Frau habe sich im Laufe der Ermittlungen zu dem Vermisstenfall in Widersprüche verstrickt und auffällig verhalten, zudem schien der 39-Jährige spurlos verschwunden, schreibt die Polizei weiter. Daher hatte ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg eine Hausdurchsuchung angeordnet. Dabei fanden die Ermittler schließlich den Leichnam des 39-Jährigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Haftrichter am Amtsgericht Ravensburg einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags.